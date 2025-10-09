佐賀県警元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、同県弁護士会は9日、県警が捜査した事件の当事者で、鑑定の対象となった人物から、自身の鑑定を元職員が行ったかどうか調べてほしいとの申し出があったと明らかにした。