日経平均株価が、再び最高値を更新です。9日の日経平均株価は、8日の終値から800円を超えて値を上げ、終値での最高値を更新しました。アメリカでAIなどへの期待の高まりから半導体関連株が上昇した流れを受け、9日の東京株式市場でも半導体関連株を中心に買い注文が優勢となりました。市場関係者からは「高市総裁就任後の勢いは強く、今週4万9000円を超えてもおかしくはない」との声が上がる一方、「来週から日本とアメリカで企業