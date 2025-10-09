大量のSIMカードをだまし取った疑いでベトナム人2人が逮捕されました。グエン・バン・ウオック容疑者（40）ら2人は、通信事業者に「不審な客には売りません。留学生に販売します」などと嘘を言って、370枚のSIMカードをだましとった疑いが持たれています。SIMカードを販売する際には本人確認が必要ですが、グエン容疑者らは、「めんどくさい手続きや書類は不要」とSNSなどで客を募って販売し、約6000万円を売り上げていたとみられ