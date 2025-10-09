「自分に正直に生きて何が悪いんどす」。これは本作『先斗町舞妓夢小路』の中のワンシーンで、花街一の舞妓が放つセリフである。本作は京都の有名な花街の一つ・先斗町(ぽんとちょう)を舞台に描かれた友情物語である。花街一の舞妓は静かに続ける…「でも不倫はやめとき」と――。【漫画】本作を読む不倫に苦しむ彼女は、先斗町でたまたま舞妓として成功した親友と再会し、すれ違う今でこそ舞妓として成功したが、かつて高校進学も