ファーストリテイリングは９日の取引終了後、２５年８月期の連結決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の最終利益予想は前期比０．５％増の４３５０億円とし、前期に続き過去最高益の更新を計画する。 売上高予想は前期比１０．３％増の３兆７５００億円とした。海外ユニクロ事業で大幅な増収増益を計画。ジーユー事業でも増収増益を見込む。一方、国内ユニクロ事業では若干の増収と