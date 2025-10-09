日本ペイントホールディングスがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を３５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４９％）、または３００億円としており、取得期間は１０月１０日から来年２月２８日までとしている。 出所：MINKABU PRESS