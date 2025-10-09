松屋がこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を２４０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．５２％）、または４０億円としており、取得期間は１０月１０日から来年４月３０日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。 出所：MINKABU PRESS