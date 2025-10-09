松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）が、10日に開幕する。7月27〜29日の富山で9連勝特進を決めた小堀敢太（25＝北海道・125期）はS級4場所目。直前の青森（9月20〜23日）で初の記念レースも経験した。白星こそなかったが、準決勝（9着）以外は全て確定板入りを果たしている。「9車だし、レベルもひと味違った。凄く勉強になりました」と振り返る。帰ってからは「道中で甘かった部分も踏まえて練習。力が入