なにわ男子の長尾謙杜と山田杏奈がW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）より、ファイナルビジュアルと2種類のWEB限定映像が解禁となった。 ■ファイナルビジュアルのコピーは「この恋は、純愛か洗脳か―」 今回解禁されたファイナルビジュアルは、澄んだ目でこちらを見据える宮嶺（長尾謙杜）と、宮嶺の頬にそっと手を添えて強い視線を向ける景（山田杏奈）の姿