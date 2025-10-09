フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番DH」で先発出場。4回に山本由伸投手からソロ本塁打を放つと、8回にもクレイトン・カーショー投手からダメ押しの2ランをマークした。地区シリーズ2戦を消化した時点で7打数無安打と不振だった大砲が目覚め、チームも8－2でドジャース