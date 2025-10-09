米空軍が沖縄県の嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練＝9日午後米空軍は9日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）で今年6回目となるパラシュート降下訓練を実施した。訓練は9月26日に続き、3カ月連続。防衛省沖縄防衛局から事前に連絡を受けていた県は訓練に先立つ8日、県民に不安や被害を与える恐れがあるとして、日本政府や米空軍に抗議、訓練の取りやめを求めていた。この日は午後1時20分ごろ、米兵8人が米軍機からパラ