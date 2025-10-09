安徽医科大学第１付属病院の医師が７１歳の男性に豚の肝臓移植手術を行った＝２０２４年５月/Dr. Beicheng Sun（ＣＮＮ）中国の医師団は、遺伝子を組み換えたブタの肝臓を移植した７１歳の男性について、手術後１７１日間生存し、このうち３８日間はブタの肝臓が体内にあったと発表した。今回の研究が査読付きの学術誌に掲載されるのは初めて。ブタの腎臓や心臓を人間に移植する試みは初期段階での成功例が報告されているほか、脳