国慶節に伴う大型連休中に万里の長城の「八達嶺」を訪れた大勢の観光客＝2日、北京（共同）【北京共同】中国交通運輸省は9日、国慶節（建国記念日）に伴う大型連休（1〜8日）に旅行などのため移動した人数が延べ24億3200万人と、過去最多を更新したと発表した。1日当たりの平均移動人数は昨年と比べて6.2％増加した。各地の観光地は旅行客でにぎわい、中国メディアは消費は好調だったと報じた。日本は海外旅行先として人気だった