ハイチのサンシル暫定大統領評議会議長を出迎えられる天皇陛下＝9日午前、皇居・御所（代表撮影）天皇陛下は9日、皇居・御所で、ハイチのサンシル暫定大統領評議会議長と会見された。議長は大阪・関西万博のナショナルデー行事に出席するため来日した。車寄せで出迎えた陛下は、議長と笑顔で握手を交わした。宮内庁によると、会見は約20分間で、陛下はハイチでの地震やハリケーンなど近年の自然災害に触れ「住民の状況や復興の