パラグアイ戦に向け、最終調整する日本代表＝パナソニックスタジアム吹田サッカー日本代表は10日午後7時20分から大阪・パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表との国際親善試合に臨む。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するチームを相手にした貴重な強化の場となる。9日は試合会場で最終調整。左足首を痛めている久保（レアル・ソシエダード）と左脚に張りがある前田（セルティック）は全体練習に参加しな