記者会見するJA全中の山野徹会長＝9日午後、東京都千代田区全国農業協同組合中央会（JA全中）の山野徹会長は9日の定例記者会見で、2025年産米が増産で需要を大幅に上回る収穫量となった場合は「食料安保の観点から、備蓄米の機動的な買い戻し対応が必要だ」と述べた。政府は備蓄の適正水準を100万トンとしているが、放出を決めた全量の引き渡しを終えると残り29万5千トン前後まで減ることになっている。山野氏は25年産米につい