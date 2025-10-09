アサヒグループホールディングスが値上げ延期を発表したウイスキー「ブラックニッカクリア」アサヒグループホールディングスは9日、11月1日出荷分から予定していた国産ウイスキーとテキーラ計26商品の値上げを延期すると発表した。サイバー攻撃で生じたシステム障害の影響が続き、出荷できる商品が一部に限られるため。対象商品はウイスキーの「ブラックニッカクリア」や「ハイニッカ」、テキーラの「クエルボ・エスペシャル」