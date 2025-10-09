ノーベル化学賞に選ばれた京都大の北川進特別教授ノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授（74）は9日、京大で共同通信の取材に応じ、開発した新材料「金属有機構造体」を応用することで「空気を自在に制御できる科学技術を打ち立てたい」と意気込みを語った。スウェーデンの王立科学アカデミーは、無数に開いた微小な穴に物質を出し入れできる金属有機構造体が、二酸化炭素（CO2）を大気から回収したり、発がん性が懸念