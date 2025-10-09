10月11日からインドで開幕する「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」。日本からは主力選手がエントリーしており、優勝争いに期待がかかる。団体戦のみで行われる今大会で、2連覇に挑むのが日本女子。中国を撃破して50年ぶりの金メダルに輝いた前回に続く快挙に注目が集まる。 ■前回金の立役者・張本美が中心に 日本女子は前回大会、パリ五輪でエースを担った早田ひな（日本生命）が左腕を負傷し、ベンチに