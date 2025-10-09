オルツ元社長の米倉千貴容疑者（同社ホームページから）東京地検特捜部は9日、架空の売り上げを計上し粉飾決算したとして、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の疑いで、東証グロースに上場していた「オルツ」の元社長米倉千貴ことカン・チョンキィ容疑者（48）や最高財務責任者（CFO）だった日置友輔容疑者（34）ら4人を逮捕し、東京都港区の本社を家宅捜索した。同社は人工知能（AI）のスタートアップ（新興企