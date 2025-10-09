高校生が被爆者から体験を聞き取り描いた「原爆の絵」（広島市立基町高提供）公益財団法人「ヒロシマ・ピース・センター」（広島市）は9日、平和活動に貢献した個人や団体に贈る「第37回谷本清平和賞」に、被爆者から体験を聞き取り「原爆の絵」を描いてきた広島市立基町高の普通科創造表現コースを選んだと発表した。創造表現コースの生徒は美術を専門に学び、有志が2007年から「原爆の絵」に取り組む。被爆者と対話を重ね、