なんというか、「育ちがいい」有名人の番組が、ここ1、2年ほどの間、じわじわと勢力を拡大している。その中核をなすのは、石原良純長嶋一茂、高嶋ちさ子がトリオでMCをつとめるテレビ朝日系の番組『ザワつく金曜日』の人気であることは間違いない。◆“育ちがいい3人”が各局で活躍『ザワつく金曜日』とは、＜“それってどーなの？”“ちょいイラ”“なんだか心がザワザワ” そんなビミョーに是非を問われる“話題”に “ザ