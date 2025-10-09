IBFフェザー級の世界王座挑戦者決定戦が決まり記者会見する中野幹士＝9日、東京都新宿区の帝拳ジムボクシングの帝拳ジムは9日、IBFフェザー級7位の中野幹士が11月24日にトヨタアリーナ東京で、同級5位のライース・アリーム（米国）との世界王座挑戦者決定戦に臨むと発表した。同じ興行で、那須川天心（帝拳）と井上拓真（大橋）のWBCバンタム級王座決定戦が行われる。30歳の中野は14戦全勝（13KO）。東京都新宿区の帝拳ジムで