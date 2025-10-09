被団協の全国都道府県代表者会議で発言する和田征子事務局次長＝9日午前、東京都千代田区日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は9日、東京都内で全国都道府県代表者会議の2日目の会合を開いた。日本の核兵器禁止条約への参加を政府に働きかけるため、被爆者の証言を広げ、署名や議会の意見書採択につなげる方針を確認。アピールで「個人から世界へとつながる行動を広げよう」と呼びかけた。会合では各地の被爆者団体が活動を