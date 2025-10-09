江口寿史さん交流サイト（SNS）に投稿された女性の写真を無断で使用して広告用イラストを制作したとして、商業施設「ルミネ荻窪」（東京）が9日までに、イラストレーターで漫画家の江口寿史さん（69）が手がけた、同施設主催のイベント「中央線文化祭」のポスターを撤去したことが分かった。ルミネによると、イラストは女性の横顔が大きく描かれたデザイン。9月26日に、モデルとなった女性から問い合わせがあり、事実関係を調