長い間開けていなかった実家の押し入れから、40年前に贈られた高級毛糸が見つかりました。誰かの出産祝いとして贈られ、巡り巡って母のもとに届いたその毛糸は、いま手芸作家として活動する娘の手に。偶然のようでどこか必然にも思える“時を超えた贈り物”に、SNSでは「素敵なお話」と反響が広がっています。【写真】箱の中には、出産を祝って贈られた高級毛糸が…毛糸を見つけたのはハンドメイド作家のminoa handmadeさん（@mino