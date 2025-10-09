私はマオ（34）私には数年前までとても仲良くしていた、ママ友・クミ（35）がいます。息子のライト（現在小学6年生）もクミの息子・アキラくん（現在小学6年生）と仲が良く、家族ぐるみでの付き合いはもちろん、一緒に有給を取ってランチやお出かけをすることもよくありました。4年ほど濃厚な付き合いが続いていたと思います。しかし、その付き合いも2年前に急に終わりを告げました。当時はとても悲しかったですが、今ではなんとか