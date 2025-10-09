（若狭敬一アナウンサー）「大阪・関西万博」は閉幕が近づくにつれ入場者が増えていますね？ 【写真を見る】大阪・関西万博 チケット販売“黒字化ライン”クリア 「ミャクミャクモニュメント」など設備・備品をオークション形式で販売 行列で見かけたあんなものまで… （大石邦彦アンカーマン）人間の心理は「もう終わる」と思うと「行きたい」に変わるんですね！完全にスイッチが入った人が増えていますね。