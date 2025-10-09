福岡県警行橋署は9日、苅田町光国の道路上で8日午後2時45分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男性から「お菓子あげるからついてきて」等と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は30代で短めの黒髪に黒パーカを着用。