福岡県警早良署は9日、福岡市早良区賀茂3丁目付近で7日午後2時半ごろ、徒歩通行中の女児が見知らぬ男から「ちらちら見てんじゃねーよ」と言われ、腹部を殴られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳で全身黒っぽい服装をしていたという。