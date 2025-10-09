＜SkyレディスABC杯3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第3ラウンドが終了した。平均飛距離260ヤード超えの16歳・後藤あいが3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル5アンダー・単独首位に浮上し、ツアー史上7人目（※）となるアマチュア優勝に王手をかけた。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ飛びスイングトータル4アンダー・2位に武尾咲希。