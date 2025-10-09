売上を水増しして有価証券報告書などに虚偽の記載をしたとして、東京地検特捜部は、“AI議事録”サービスを手がける会社の前社長ら4人を逮捕しました。金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、AIを使った議事録作成サービス「AI GIJIROKU」などを手がける「オルツ」の前社長・日置友輔容疑者（34）や元社長・米倉千貴容疑者（48）ら4人です。特捜部によりますと、日置容疑者らは、「オルツ」の売上を水増しして有価証券報