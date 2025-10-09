加藤清史郎（24）が9日、都内で行われた、主演の「デスノートTHE MUSICAL」（東京建物Brillia HALLで11月24日開幕）製作発表に出席。主人公・夜神月をダブルキャストで演じる、渡邉蒼（20）とともに劇中で歌う「デスノート」を生披露した。15年に都内の日生劇場で世界初演された際、1観客として見ており「見ていた時も、ここに僕が立つと全く、思っていなかった。月…月だよなと、整理に時間がかかった」と率直な思いを語った。