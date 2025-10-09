木下晴香（26）が9日、都内で「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリーアニヴェル）」の「イマーシブ（没入型）ローンチパーティ」に出席した。「PATISSERIE ANNIVEL」は29日に大丸東京店にオープンするスイーツブランド。“食べるディズニー・ストーリー”をテーマにディズニー作品のワンシーンをスイーツに表現し、物語性のあるケーキや焼き菓子を展開する。実写映画「アラジン」の日本語吹き替え版でジャスミン役を演じた木下は、