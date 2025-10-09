ドジャースは８日（日本時間９日）のフィリーズとの地区シリーズ第３戦に２―８と完敗。山本由伸が５回途中で３失点降板し、打線もチグハグな攻撃が続いて決定打が出なかった。この日も韓国期待のキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）の出番はなし。足首に不安を抱えるエドマンが二塁でスタメン出場して先制の本塁打を放つと、２度の代打の場面ではロハスとラッシングが打席に立ち、８回の守備交代ではディーンが中堅に入ってい