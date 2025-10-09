他人のキャッシュカードを使ってATMから現金150万円を引き出し盗んだ疑いで、指宿市の団体職員の男(34)が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県指宿市十町の団体職員の男(34)です。 指宿警察署によりますと、男は去年10月、鹿児島市と指宿市の金融機関のATMから、他人名義のキャッシュカードを使って、3回にわたりあわせて150万円を引き出し、盗んだ疑いが持たれています。 キャッシュカー