「高市トレード」が市場を揺るがしている。自民党の高市新総裁の選出以来、鮮明にする積極財政への期待から株価は高騰続き。日経平均は8日、5営業日ぶりに反落したが、終値4万7734円99銭は史上最高値圏にある。【もっと読む】「サナエノミクス」が苦しい家計に追い打ち！ 物価高ガン無視で“利上げ牽制→インフレ加速”のトンチンカン空前の株高に沸く一方、金融緩和の維持を志向する高市氏の「サナエノミクス」が織り込まれ、日