※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師の岡田は、赴任初日から自慢話を繰り返し、授業でもやりたい放題。ちやほやされる実習生・川合や彼女に好意を寄せる三村の存在に苛立ちを募らせ、ついには川合に辛辣な言葉を浴びせる。さらに川合に彼氏がいると知った岡田は怒りをさらに強め、自身の彼氏に結婚を迫って「私のほうが幸せ」と思い込む始末。さら