大相撲の小結・安青錦（安治川）が９日、日本国籍取得の意向を持っていることを明かした。ウクライナ出身の２１歳は東京・千代田区の日本外国特派員協会で行われた会見に出席。将来的に日本国籍取得を考えているかとの質問に対し、「そうですね。相撲が好きなんで。できれば指導もしたいし、親方になるんだったら国籍を変えないといけないんで。将来の話なんですけど、親方になれるんだったらなりたいです」と語った。引退後、