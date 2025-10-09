結成１０年未満の若手お笑いタレントの登竜門「令和７年度ＮＨＫ新人お笑い大賞」の本選（２６日、ＮＨＫ大阪ホール）出場者８組が９日、同局で発表され、出場順の抽選会に参加した。Ａブロックは出番順で、マイスイートメモリーズ、金の国、ｃａｃａｏ、家族チャーハン。Ｂブロックは豪快キャプテン、四千頭身、生姜猫、ヨネダ２０００に決定。各ブロックを勝ち抜いた２組が決勝戦で優勝者を決める。全組本選出場は初めての