俳優の浦井健治が9日、都内で行われたミュージカル『DEATH NOTE THE MUSICAL』の制作発表に参加した。【写真】カッコイイ…舞台で歌唱する浦井健治同ミュージカルで2015年の初演時には主人公の夜神月役を演じていた浦井。今回は死神リュークに“転生”した。会見の冒頭には歌唱も披露され、死神レム役の濱田めぐみと「哀れな人間」を歌い上げた。 冒頭のあいさつで浦井は「夜神月から転生をいたしました死神リューク役の浦井健