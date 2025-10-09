障害がある妻に交付された「駐車禁止除外指定車標章」を車のダッシュボードに掲出して、都内の路上に駐車をしたことで、駐車監視員の業務を妨害したとして会社員の男が逮捕されました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは東京・豊島区の会社員・鈴木康友容疑者（50）です。警視庁によりますと鈴木容疑者は2025年8月と9月、自身の妻名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って、千代田区の西神田や神田神保町の路上に車を止め、取り