◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦フィリーズ8―2ドジャース（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズは8日（日本時間9日）、敵地でドジャースとナ・リーグ地区シリーズ第3戦を行い、今シリーズ初勝利を挙げた。負ければ今季が終わる局面で、投打がかみ合ってドジャースに快勝した。過去ポストシーズン通算10試合（うち8先発）で防御率1.43を誇る左腕スアレスが、先制ソロを被弾しながらも試合をつくり、チームに流れを呼