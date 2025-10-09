【ワシントン共同】米国務省は8日、中国共産党と関係のある中国人女性との交際を隠していた米外交官を解雇したと発表した。国務省関係者によると、外交官は調査に対し、女性が「スパイだった可能性がある」と説明。同省への報告を怠り「愛のため政府に逆らった」と話したという。