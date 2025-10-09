サッカーJ3・FC琉球が待ち望んできたJリーグ規格のサッカー専用スタジアム建設計画が、いよいよ本格始動しました。新たなスタジアムは那覇市の奥武山公園内に整備される予定で、2031年度の供用開始を目指し、県と市が連携して事業を推進しています。ピッチとの距離が近く臨場感に溢れる専用スタジアムの整備は、FC琉球のJ1昇格という悲願を後押しするとともに、観光振興や地域活性化、DX推進といった多岐にわたる効果が期待されて