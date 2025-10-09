2001年の総裁選で劇的な勝利を収めた小泉純一郎元首相（左）と、2025年の総裁選で選出された高市早苗総裁（撮影：左写真・尾形文繁、右写真・JMPA代表撮影）【写真あり】「小泉旋風」そして「清和会支配」に大きな影響を及ぼした2人の“キーパーソン”政治史には往々にして、ドラマティックな政治劇が誕生する。10月4日の総裁選挙で高市早苗前経済安全保障担当相が勝利し、今年結党70年を迎える自民党に初の女性総裁が誕生した。わ