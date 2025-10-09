午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８４、値下がり銘柄数は７６３、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、証券・商品、非鉄金属、石油・石炭など。値下がりで目立つのは海運、水産・農林、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS