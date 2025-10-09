津田駒工業 [東証Ｓ] が10月9日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常損益は5.3億円の赤字(前年同期は2.6億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比53.9％増の8.3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は1.7億円の