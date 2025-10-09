【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEEが、1986年当時「東京湾13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブを、4Kリマスター版で特集する番組『伝説のコンサート THE ALFEE』の放送が決定した。 ■若かりし3人の伝説のライブをリマスター版映像で放送 開催されたのは1986年8月3日。9万2,500人を動員したこのイベントは、当時「日本初の10万人単独コンサー