シグマ光機 [東証Ｓ] が10月9日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比17.1％減の1.8億円に減り、6-11月期(上期)計画の5億円に対する進捗率は37.4％にとどまり、5年平均の43.2％も下回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.0％→6.1％に悪化した。 株探ニュース